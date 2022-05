VDL Grote Prijs van Eindhoven prooi voor Hessel Hoekstra met een fantastische Icoon VDL

Icoon VDL (v.Bubalou VDL) sprong een barrage uit het boekje in de Grote Prijs van Eindhoven. Zijn ruiter Hessel Hoekstra moest zorgen voor de tijd en dat deed hij zeer bekwaam in een hele scherpe 46.78 seconden. Niels Kersten werd tweede met High Hopes SFN (v.Numero Uno) met vier strafpunten gevolgd door Giampiero Garofalo met Gaspahr (v.Berlin) die twee fouten kreeg in de barrage.

Er zijn van die concoursen waarvan je het na afloop jammer vindt dat ze niet langer duren. Ondanks dat er wat regen was deze laatste dag was het weer topsport en gezelligheid van de bovenste plank. De ploeg die enkele jaren geleden besloot om het CSI Eindhoven weer nieuw leven in te blazen heeft zich met groot succes van die taak gekweten. Natuurlijk helpt het mee dat het terrein zich bevindt op een van de mooiste plekken van Eindhoven maar ook de wijze waarop het georganiseerd is. Daar wordt nog steeds als uitgangspunt de wedstrijdsport genomen, al het andere is daar ondergeschikt aan. Maar wat zeker niet vergeten mag worden is de atmosfeer die daar iedere keer weer hangt. De laagdrempeligheid van gratis entree zorgt ervoor dat het CSI ieder jaar een uitje is voor gezinnen, zelfs als zij geen grote affiniteit hebben met de paardensport op zich. CSI Eindhoven zou zich met recht Outdoor Brabant mogen noemen want wat Indoor Brabant voor elkaar heeft in Den Bosch heeft het CSI aan de Karpendonkse Plas voor elkaar in Eindhoven.

Barrage

Het bleek een zeer pittige opgave deze editie van de VDL Grote Prijs van Eindhoven met een hoogte van 1,55m en een hoofdprijs van 19.800 euro. Van de 48 deelnemers die van start gingen wisten zich er maar drie te plaatsen voor de barrage. Vooral de tijd was een struikelblok en dwong ruiters voorwaarts te rijden waar ze misschien liever even wat rust hadden genomen.

Hessel Hoekstra moest als eerste naar binnen en gezegd moet worden dat hij een vlekkeloze barragerit reed maar dat zijn paard Icoon van een andere planeet was. Iedere hindernis werd met zoveel overmacht gesprongen dat het idee bestaat als hij een half uur had doorgesprongen hij nog steeds geen fout zou hebben.

De Italiaan Giampiero Garofalo deed een serieuze poging tot hij de controle kwijtraakte in de bocht en met een kamikaze afstand bij de oxer kwam. Zijn paard sprong helemaal naar links weg en ze mogen beiden van geluk spreken dat dat goed afliep want met een beetje pech zou dit een ernstige blessure hebben kunnen opleveren. Hij werd met acht strafpunten derde.

Als laatste starter wist Niels Kersten wat hem te doen stond en het is niet dat hij het niet probeerde. Helaas voor Kersten ging het fout op de insprong van de dubbel maar zelfs al zou hij die fout niet hebben gehad dan nog zou hij de tijd van Hoekstra niet hebben gehaald.

“Deze vergeet ik niet snel”

“Dit is prachtig, de hele week was het eigenlijk net niet. In de derby had ik gisteren op het eind van de proef pech en vandaag lukt het een keer net wel”, lacht Hessel Hoekstra tevreden. “Het is mijn eerste keer op CSI Eindhoven en ik vind het echt een fantastisch concours. En dan ook nog eens mijn eerste Grote Prijs winnen, deze vergeet ik niet snel.” Zijn metgezel, Icoon VDL, rijdt hij sinds dat het paard zes jaar is. “In het begin was hij wel wat ril, maar inmiddels zijn we een goed team. Hij kan alles springen, heeft veel bloed en is nergens bang van. Ik ben erg blij met zo’n paard.”

Andere Nederlanders

Teddy van de Rijt kreeg met Gino (v.Echo van ’t Spieveld) geen hindernisfouten maar wel twee voor het overschrijden van de tijd. Zij mocht zich als vierde opstellen.

Bas Moerings werd met Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof) de snelste vierfouter en pakte de zesde plaats.

Frank Schuttert, Maikel van der Vleuten en Doron Kuipers kregen net als Moerings een fout in het basisparcours en hun tijden brachten hen naar een achtste, tiende en elfde plaats in de rangschikking.

Al met al was het weer een prachtig hippisch feest, alleen jammer dat het al voorbij is.

Uitslag