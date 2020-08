Holly Smith’s toppaard Hearts Destiny overleden

Holly Smith heeft aangekondigd dat haar toppaard Hearts Destiny (Paradiso x Rabino) op elfjarige leeftijd is overleden. In een mediabericht schrijft de Britse amazone:" Met een zwaar hart schrijf ik om te vertellen dat Hearts Destiny ons heeft verlaten na te hebben gekampt met een metabole ziekte."

Hearts Destiny had een geweldige carrière met Smith in het zadel. De ruin sprong vorig jaar naar teambrons voor Engeland op de Europese kampioenschappen in Rotterdam en maakte ook deel uit van het britse team op het WK in Tryon 2018. Het duo zette meedere foutloze rondes neer voor het britse team in Nations cups en wonnen vorig jaar de prestigieuze CSIO5 * Nations Cup in Dublin. Smith en Hearts Destiny veroverde ook een derde plaats tijdens de 5* GP van Olympia en Liverpool

Bron: Worldofshowjumping