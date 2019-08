In Beeld: de carrière van Cornet d’Amour

In de Stephex arena in Brussel neemt vanavond de succesvolle ruin Cornet d'Amour (v. Cornet Obolensky) afscheid van de springsport. De schimmel, die met Daniel Deusser vele successen behaalde, wordt uitgezwaaid op zijn 'thuisconcours'. We hebben enkele hoogtepunten op video en een paar mooie foto's van de carrière van dit aansprekende springpaard opgezocht, uiteraard van onze huisfotograaf Arnd Bronkhorst. Het afscheid is vanaf 21:40 live te volgen via clipmyhorse.

De nu zestienjarige Cornet d’Amour won in 2014 de finale van de wereldbeker in Lyon met Deusser. Er was teamzilver voor de combinatie voor Duitsland op het EK van Herning in 2013 en dat van Aken in 2015. In 2016 waren Deusser en Cornet d’Amour derde in de Wereldbekerfinale in Gothenburg. Ook de GP van Den Bosch was in 2015 voor het duo. Cornet d’Amour blijft ook na zijn wedstrijdpensioen bij Stephex stables.

De eerste grote overwinning: Deusser met Cornet d’Amour in de wereldbekerfinale in Lyon in 2014. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wereldruiterspelen in Caen in 2014. Foto:

Pierre Costabadie / www.arnd.nl



De ereronde in Den Bosch in 2015. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Daniel Deusser en Cornet d’Amour reden in totaal vier wereldbekerfinales. Hier bij de Wereldbeker in Las Vegas, 2015. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Over de waterhindernis bij de Nations Cup in Barcelona, 2015. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In de landenwedstrijd in Aken in 2015. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Longines Masters in Parijs in 2017. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Longines Masters in Parijs in 2017. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hongkong 2018. Foto: Arnd Bronkhorst.

Video’s

De Wereldbekerfinale van 2016 in Gothenburg, tegen oa Harrie Smolders:

Barrage Aken 2015 (zet het geluid aan voor de reactie van het publiek op de onmogelijke laatste lijn):

Winst Indoor Brabant 2015 (basisparcours & barrage):

