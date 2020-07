John Whitakers Olympiadepaard Ornellaia nu Junioren-leermeesteres

Vier jaar geleden was de For Pleasure-nazaat Ornellaia actief op de Olympische Spelen in Rio onder John Whitaker. Afgelopen weekend zat Sienna Charles, dochter van een andere Olympiade ruiter, Peter Charles, in het zadel van de vijftienjarige Holsteinse merrie. De Britse amazone debuteerde in Wipperfürth bij de junioren en werd vijfde in de Grand Prix.

Onder John Whitaker was Ornellaia zeer succesvol met als een van de hoogtepunten de Olympische Spelen in Rio. De merrie raakte in 2017 geblesseerd, maar kwam bijna een jaar later toch weer terug in de sport. Whitaker reed haar eerst nog zelf een aantal wedstrijden, maar via de Finse Anna-Julia Kontio kwam ze bij Peter Moloney.

Sienna Charles

Peter Moloney won vorig jaar onder meer twee weken achter elkaar de 4* Grand Prix in Vejer de la Frontera met Ornellaia. Dit jaar kwam de merrie die al sinds 2011 in het bezit is van Team Harmony van Prinses Haya van Jordanië, in handen van de bijna achttienjarige Sienna Charles.

Vijfde in GP

Het concours in het Duitse Wipperfürth was het eerste internationale optreden van Sienna Charles en Ornellaia. In het tweede parcours voor Young Riders en Junioren werd de combinatie achtste en in de Grand Prix werd Charles zelfs vijfde.

