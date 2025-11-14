Emerald-dochter Elena van Klapscheut Z wint voor tweede jaar op rij vrijspringen van Jonge Fokkers

Bij Bomaco Winter Jumping in Zellik werd op dinsdag 11 november de 13e editie van de National Free Jump Contest afgewerkt. Bij de tweejarige merries won Nova van de Vrombautshoeve Z (v. Nobel van de Vrombautshoeve Z). Bij de tweejarige hengsten ging de zege naar Aramis LB (v. Orak d' Hamwyck). Elana van Klapscheut Z (v. Emerald) was de beste bij de driejarigen. Naast rubrieken voor twee- en drie-jarige paarden was er ook een rubriek voor jonge pony’s. De jury bestond uit Tim Reygaerts & Tim Van Den Broeck, Maurice Van Roosbroeck & Tom Van De Vijver, Lore Penders & Nick Vrins.

Tien pony’s lieten hun kwaliteiten zien en het was uiteindelijk de kleinste van het deelnemersveld die de hoogste score kreeg. De kleine maat BRp pony D’Esperance (v. Nia Domo’s Bolero) van fokker Peter Beelaert en eigenaar Thomas Rombout ging aan de haal met de overwinning. De winnaar van vorig jaar Dilemma GT (v. Romeo van de Groenweg) van fokker Geoffrey De Nul werd dit keer tweede. Voor Qutie van Duyversputten (v. Calipso van de Vondelhoeve) van Lieve Blindeman was er een derde plaats.

Tweejarige merries

In een rubriek voor tweejarige merries, met meer dan 50 deelnemers, ging de overwinning naar Peter Boelens zijn fokproduct Nova van de Vrombautshoeve Z (v. Nobel van de Vrombautshoeve Z). Sofie en Guy Van Aken, die vorig jaar wisten te winnen met Willy Wonka van den Dries, werden dit keer tweede met de halfzus Athena van den Dries. De dochter van Pegase van ’t Ruytershof werd gefokt uit de merrie Karmelita van den Dries, die met Jeroen De Winter op 1m60 niveau actief was. Karmelita is een halfzus van Hope van ’t Zorgvliet, Equita van ’t Zorgvliet en Cartouche van ’t Zorgvliet (v. Rahmannshof’ Baluga). Pierre Heyvaert zijn Zangersheide fokproduct Cayenne P Z (v. Chacco Blue) eindigde op een derde plaats. Begin dit jaar werd de halfbroer Urbain vh Eggehoph Z (v. United Touch S) goedgekeurd bij BWP. In de moederlijn zien we de 1m60 springende paarden Good Luck (Cian O’Connor) en Kismet 50 (Candice King). Twee paarden deelden de vierde plaats. Dat waren Olitha v’t Hof van Dorslaer Z (v. Orak d’Hamwyck) en Aranka DC (v. Mosito van het Hellehof) van fokkers Jean Van Dorslaer en Geert De Cooman. Aranka komt uit de moederlijn van H&M Que Sera JW van de Moerhoeve die actief is onder het zadel van Nicola Philippaerts.

Tweejarige hengsten

Bij de tweejarige hengsten leverde voormalig winnaar Orak d’Hamwyck het beste paard van deze reeks. Laura Brouwers haar BWP fokproduct Aramis LB ging aan de haal met de overwinning. Zijn overgrootmoeder Tikita N (v. Burggraaf) is de moeder van Nicola Philippaerts zijn voormalig toppaard Donatella-N. Double O’Seven JE Z (v. Diamant de Semilly) van fokker Jeroen Evens eindigde op een tweede plaats. Deze komt uit de moederlijn van Irenice Horta, die afgelopen zomer voor 260.000 euro als fokmerrie werd verkocht via Flanders Foal Auction. Op een derde plaats eindigde Chacha van de Gulden Z (v. Chacco Blue II) van fokker Etienne Heymans. Bulgari des Bellignies Z (v. Bamako de Muze) van fokker Caroline Michel werd vierde voor Artis vd Bisschop (v. Gino) uit de fokkerij van Tom en Ines De Craene.

Elana van Klapscheut Z wint bij driejarigen

In de reeks voor driejarigen wist de Emerald dochter Elana van Klapscheut Z voor het tweede jaar op rij te winnen. Na winst bij de tweejarigen een jaar eerder won het fokproduct van Emile Van Rossem ook dit jaar terug. Moeder Cumtaga van Klapscheut Z leverde in 2023 ook al de winnaar bij de driejarigen met Oscar van Klapscheut (v. Orak D’Hamwyck. Op een tweede plaats eindigde Ciao Bella van ter Wilgen Z (v. Comilfo Plus Z) van Ter Wilgen Stables. Grootmoeder Aimee de Papignies Z is de moeder van de 1m60 springende paarden Heros de Papignies Z, As de Papignies en Cheri de Papignies. Dirk Cesteleyn zijn fokproduct Con Cru Heldenlaan Z (v. Cornado II Z) behaalde een derde plaats. Zijn volle broer Colonel Heldenlaan Z werd begin dit jaar kampioen van de hengstencompetitie bij de vierjarigen met Victor De Boitselier in het zadel. Wilcard Van Strijtem (v. Kasanova de la Pomme) van Marc en Kristof De Pauw klasseerde zich op een vierde plaats. De vijfde plek ging naar Quick Star Liberty (v. Diaron) van fokker Nino Minner.

Bron: Persbericht Jonge Fokkers/Horses.nl