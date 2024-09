Eric Berkhof: ‘Waanzinnig evenement met échte paardenmensen’

Als eigenaar van meerdere paarden in de finale en sponsor van het evenement heeft Eric Berkhof een brede kijk op het WK Jonge Springpaarden. Genieten was het voor hem sowieso. “De mensen die succes kopen, hebben we nodig, maar hier komen de echte liefhebbers vanuit fokkerij en opleiding samen. Dat merk je ook aan de viptafels.”

Naar Lanaken gaat de fokker/eigenaar met veel plezier. “Een vijfsterren Global is ook mooi, maar daar is succes voor een deel te koop. Dat geeft niet, maar er is niet zo veel natuurlijks aan. Op het WK komt een heel gevarieerd publiek, maar het zijn vooral echte paardenmensen met liefde voor de fokkerij en opleiding van jonge springpaarden. Daar geef ik toch de voorkeur aan.”

