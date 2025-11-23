GMB-competitie Bathmen: IJland domineert bij vierjarigen, Veldhuis wint bij 5&6-jarigen

Tijdens de GMB jonge paardencompetitie in Bathmen was Mart IJland onbetwist de sterkste bij de vierjarigen. Met de voshengst Red Bull (Tangelo vd Zuuthoeve x Diamant de Semilly) noteerde hij indrukwekkende cijfers: 8,7 en 8,5, goed voor een winnende totaalscore van 25,9 punten. Bij de vijf- en zesjarigen zette Steven Veldhuis zijn sterke vorm in de competitie voort. Met de Eldorado vd Zeshoek-dochter Papillon pakte hij overtuigend de overwinning dankzij een snelle tweede fase in 28,91 seconden.

De zwarte ruin Rabenhaupt B (Donthargos x Vaillant) eindigde onder Julia Otto met 24,6 punten als tweede, op basis van een 8,3 en een 8 van juryleden Joost Siemerink en Edward van den Bragt. IJland bezette ook de derde plaats, ditmaal met Robin Hood (Emerald x Va-Vite), gefokt door Lyn en Ron van Oldenziel. Deze hengst scoorde tweemaal een 8, wat resulteerde in 24 punten.

Vijf- en zesjarigen

Bij de vijf-en zesjarigen volgde Natasha Carolan met Omthago S (Comthago VDL x Indorado) met een tijd van 29,51 seconden op Veldhuis. De Zwitser Joël Lustenberger eindigde als derde met Ella Rouge Z (El Barone III x Danelzo Z) dankzij een foutloze rit in 29,73 seconden.

Dankzij zijn constante prestaties in de GMB-competitie van 2025 voert Lustenberger momenteel het klassement bij de vijf- en zesjarigen aan.

Finale

De beste dertig combinaties hebben zich geplaatst voor de finale op aanstaande vrijdag tijdens Jumping de Achterhoek in Vragender. De rubriek voor de vijf- en zesjarigen begint naar verwachting om 17.00 uur, gevolgd door de competitie voor de vierjarigen.

