GMB finale Vragender: nakomelingen van Kassander van’t Roosakker en Apardi vooraan

Gisterenavond werd de finale van de GMB Competitie in Vragender verreden. De door E.H. Schroembges gefokte Kassadette S Z (Kassander van't Roosakker x Orlando) sprong onder Annelotte Tijhuis naar de titel bij de vierjarigen. De jury bestond uit uit Gerben. Morsink en Johannes Ehning. Zij beoordeelde de techniek en vermogen en het gaan tussen de hindernissen met een 8,5. In de gecombineerde rubriek voor vijf- en zesjarigen was Steven Veldhuis met de vijfjarige Pardi (v. Apardi) de beste.

Eline Korving Door

De goedgekeurde VDL hengst Magnus van der Söhr, die onder Alexandre Boursier de hele competitie al in de kop van het klassement eindigt, sprong ook in Vragender weer twee overtuigende parcoursen. Magnus van der Söhr is gefokt door Christian Schröder uit het Duitse Groß Wittensee en stamt af van Manchester VP x Comme Il Faut. Zij scoorden respectievelijk een 8,3 en een 8,6.

Rabenhaupt derde bij vierjarigen

De Donthargos nakomeling Rabenhaupt plaatste zich onder Julia Otto als derde. Na een goede eerste omloop met toch wel wat spanning, verbeterde deze combinatie zich enorm in de tweede omloop. Meer ontspanning in deze omloop leverden een 8.7 voor techniek en vermogen en een 8 voor het gaan tussen de hindernissen op. De zwarte ruin is gefokt door J. Busscher uit Beilen.

Vijf- en zesjarigen

De vijf- en zesjarige paarden sprongen de hele competitie al goed, dit deden ze ook in de finale. Maar liefst 15 van de 30 finalisten wisten het pittige basisparcours foutloos af te leggen. In de spannende barrage sprong de laatste starter Pardi onder Steven Veldhuis naar de winst. Hij was 0,2 seconden sneller dan de eerste starter in de barrage Lara Postillon met de zesjarige Olivia B (v. Poker de Mariposa). De donkerbruine ruin Pardi is gefokt bij Johan Kienhuis en Anja Ten Berge uit Losser en stamt af van Apardi x Baloubet du Rouet. Olivia B zag het levenslicht bij Eddie Brinkman uit Zutphen. Op een halve seconde zien we wederom Anne-Lotte Tijhuis terug op plek drie. In de vijf- en zesjarigen- rubriek had ze Namoon gezadeld. Namoon is een nakomeling van Comme Il Faut uit een Acodetto merie en is gefokt door Jan Hulshof uit Zenderen.

Steven Veldhuis met Pardi (v. Apardi). Foto: persbericht

Bekijk hier de uitslagen

Bron: Persbericht