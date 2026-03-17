Jan van der Lei wint NJSO 2026 met Adventure Z

De finale van de Noordelijke Jonge Springpaarden Opleiding (NJSO) vond gisteren plaats te Bears. Er was opnieuw veel belangstelling voor deelname aan deze opleiding voor 4- en 5-jarige springpaarden. Gisteren kregen de paarden de kans om te laten zien wat ze na vier lessen hadden geleerd, door een parcours te springen. 'Stamgast' Jan van der Lei won met zijn eigen fokproduct Adventure (v. Avenger Z), voor Martine Hijlkema met de ook zelfgefokte Starolaris (v. Ducatti van het Schuttershof).

Rick Helmink Door

Hester Klompmaker en Nella Bijlsma beoordeelden de combinaties. Adventure (Avenger Z x Canturano) was volgens Hester het meest complete paard, “het is een groot paard met een grote galop, springt met veel bascule en veel vermogen, met een goede achterhand techniek.”

Star-Olaris en Sitterina

De tweede plaats was voor Martine Hijlkema met Star-olaris (Ducatti van het Schuttershof x Indoctro): “Deze merrie springt met veel gemak, veel souplesse, een goede techniek en veel vermogen.”

Martine Hijlkema met Star-Olaris Foto: Femke Palstra Fotografie

De derde plaats was voor Romiëlle van Tuyl met Sitterina (Ogano Sitte x Calvados). “Deze merrie lijkt zeer voorzichtig en springt met een goede achterhand techniek”, aldus de jury.

Dankzij de sponsoren VDL Stud, Wadro BV, Stübben en DAP de Stikelpleats waren er mooie geldprijzen en dekens te winnen. Ook de fokkers van de prijswinnaars werden in het zonnetje gezet en konden een fokkerspremie mee naar huis nemen.

De uitslag van de winnende combinaties en fokkers:

1: Jan van der Lei met Adventure (Avenger Z x Canturano)

Fokker: Jan van der Lei

2: Martine Hijlkema met Star-Olaris (Ducatti van het Schuttershof x Indoctro)

Fokker: Martine Hijlkema en Henk Dirksen

3: Romiëlle van Tuyl met Sitterina (Ogano Sitte x Calvados)

Fokker: Romiëlle van Tuyl

4: Jari Land met Shallow (Bacardi x Glasgow vh Merelsnest)

Fokker: Jaike Hamstra-Boksma

5: Tjitske Aline van der Veen met Silke (Carrera x Quasimodo Z)

Fokker: Hendrik Mulder

Fabiënne Ruiter was winnaar van de progressie prijs met Saminka (v. Hardrock VDL)

Complete uitslag

Bron: Persbericht