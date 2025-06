Piet Raijmakers jr. wint met Popeye finale Hendrix competitie vijfjarigen

Piet Raijmakers Jr. was vanmiddag met de KWPN'er Popeye (v. Couleur Latour) na een barrage de beste in de finale van de Hendrix competitie voor vijfjarigen in Kronenberg. Hij zorgde ervoor dat Kristian Houwen voor de tweede keer in de finale tweede werd. Houwen werd ook tweede in de finale bij de vierjarigen. Raijmakers Jr. stuurde Popeye foutloos rond in de barrage en klokte met 36,51 seconden de winnende tijd.