Rising Aranix, Caprice Z en Offield van Schijndel winnen Stal Hendrix-competitie Koningsbosch

Op de eerste wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie in Koningsbosch won Rising Aranix (v. Echo van 't Spieveld, fokkers Carin Schotanus en Hendrik Blink) met Kristian Houwen de rubriek voor vierjarigen. De KWPN-goedgekeurde hengst kreeg een 8,9 voor het springen en een negen voor het gaan tussne de hindernissen. Bij de vijfjarigen kwam Caprice Z (v. Columbus) als winnaar uit de bus, bij de zesjarigen was Offield van Schijndel (v. Diamant de Semilly) de beste.

“De winnaar Rising Aranix is denk ik een exceptioneel goed springpaard. Heel compleet, hij springt zeer goed en laat zich ook heel goed rijden”, vertelt Peter Bulthuis, die samen met Marcel Willems de beoordeling van de paarden voor zijn rekening nam. Etronville PL Z (v. Ermitage Kalone, fokker Peter Leenen) kreeg met Alice Lazzarini in het zadel het hoogste cijfer voor het springen: een negen. Met daarbij een 8,7 voor het gaan tussen de hindernissen eindigde hij net achter de winnaar. “Ook dit is een heel goed springpaard. Als je er iets van wilt zeggen is hij misschien nog iets langzaam, maar hij springt elke hindernis hetzelfde en heeft al veel balans. Zeker een paard voor de toekomst. Jenny Johansson reed Rio de Janeiro GP (v. Pegase van ’t Ruytershof, fokker Gert-Jan van de Pol) met een 8,9 voor het springen en een 8,2 voor de rijderij naar de derde plaats. “Ook dit paard werd heel goed voorgesteld en liet al fantastische sprongen zien.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kwamen ruim honderd combinaties aan de start. Van al die paarden sprong Caprice Z zich met Nadine Janssen naar de snelste foutloze rit. Britt Driessen eindigde op zowel de tweede als de derde plaats. Met Uricana Grace Z (v. Uricas van de Kattevennen) werd ze tweede, met Duel Mood Z (v. Duel de HSP) derde. Beide paarden zijn gefokt door haar vader John Driessen.

Zesjarigen

Piet Raijmakers Jr. zette met Offield van Schijndel de beste rit bij de zesjarigen neer. De ruin sprong vorig jaar ook al opvallend en ging er toen met de competitiewinst bij de vijfjarigen vandoor. Een andere Diamant de Semilly-nakomeling, Davina, werd met Emile Tacken tweede in het sterk bezette tweefasen-parcours. Johan Bergs en Cybele Bel Z (v. Comme il faut) maakten de top drie compleet.

Bron: Persbericht