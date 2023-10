Sander Geerink Sporthorses sterk op de GMB competitie IJsselmuiden.

De stal van Sander Geerink kende een zeer succesvolle start van de GMB competitie. Van de 14 paarden die aan de start verschenen, eindigde er maar liefst vier in de top vijf bij de 4- & 5-jarigen.

4-jarigen

Bij de 4-jarigen ging Balarous Z (v. Balou Du Rouet x Carthino Z, gefokt door De Boer Geerligs uit Nieuweschoot) met in het zadel Luciano Zandvliet ervandoor met de eerste plaats. De tweede plaats was er voor Ocean (Cantona TN x Verdi, gefokt door Ben Mensink en Marjolein Ras), gereden door Jasmin Sepällä. Als derde mocht Britt Schaper zich opstellen met de door Jos Meuleman gefokte Obelix JJ van de Woesteneinde (Cornet Obolenksi x F-One USA).

5-jarigen

Bij de 5-jarigen keerden 28 van de 80 combinaties terug in de barrage. Noelle Kolkman was uiteindelijke met Nairobi (Comthago VDL x Ultimo, gefokt door D.G. Vossers uit Westendorp) de concurrentie te sterk af en kreeg het oranje lint uitgereikt. Daarnaast werd deze amazone ook nog vierde met No Worries (Elvis Ter Putte x Epilot). Op de tweede plaats eindigde Rens Grootelaar met Brantzau nakomeling Bonanza, gefokt door James Scott uit Amerika. In de prijsuitreiking werd Rens gevolgd door Jessie Wiefferink met Noble Ami (gefokt door J. Kramer uit Emmen), eveneens een nakomeling van Comthago VDL.

De volgende selectiewedstrijd is op 21 oktober in Manege de Zonnebeek te Denekamp.

Bron: Persbericht