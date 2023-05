Tops en WBFSH komen met WBFSH Global Champions Trophy

De Longines Tops International Arena in Valkenswaard en de WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) komen met een nieuw concept, de WBFSH Global Champions Trophy. Op dit evenement, dat plaatsvindt van 28 september tot en met 1 oktober, nemen de beste vijf-, zes-, zeven- en achtjarige springpaarden het tegen elkaar op, zowel individueel als in teamverband.

“We zijn heel positief over dit nieuwe concept. We zullen voor alle leeftijdscategorieën teams samenstellen”, vertelt Ralph van Venrooij van het KWPN. “Vraag me alleen nog maar niet hoe we de selectie gaan maken, het is nog te vroeg, maar toch we moeten daar halverwege juni al duidelijkheid over moeten, om een strategie te hebben die het best aansluit bij het WK Jonge Springpaarden een week eerder.”

Bron: Persbericht