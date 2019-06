Jordan Coyle wint hoofdrubriek op openingsdag Calgary

Op de openingsdag van de Spruce Meadows 'National', de 5* wedstrijd waarmee in Calgary de zomer tour geopend wordt, stuurde Jordan Coyle zijn Bold Prinz (Cornet's Prinz x Pegasus) naar een overtuigende zege in het 1,50m. De Ier was in het hoofdnummer maar liefst vijf seconden sneller dan de nummer twee Rowan Willis met de KWPN'er Diablo VII (Douglas x Cavalier).

Parcoursbouwer Peter Grant in het 1,50m-parcours had onbedoeld een optie opengelaten om binnendoor de laatste lijn op te gaan. Jordan Coyle was de eerste die het zag en sprong met de Pools gefokte Bold Prinz over een eilandje van bloemen om zo in de snelste tijd van 64,60 seconden over de finish te komen.

Over de bloemen

Coyle zei over zijn actie: “Het was absoluut het plan om over de bloemen te gaan, misschien was het niet het plan om zo snel te zijn, ik dacht dat er veel meer mensen sneller zouden zijn.” Maar niemand kwam in de buurt van zijn tijd. De tienjarige Bold Prinz heeft Coyle sinds januari onder het zadel. Het Pools gefokte paard was daarvoor in handen van Andrew Kocher.

Willis met Douglas-zoon Diablo

Ook de nummer twee Rowan Willis zat op een nieuwe aanwinst. De tienjarige, door J. Bervoets uit Zonnemaire gefokte Diablo VII werd door de Nieuw-Zeelander in maart aangekocht uit de stallen van Ben Maher. De Douglas-zoon was in Europa succesvol op de Youngster Tour, eerst met Julia Kringstad Hakanson en daarna onder Maher zelf. Willis reed in Calgary de KWPN’er foutloos in 69,79 seconden naar de tweede plek.

Houtzagers Mr. Europe

Spruce Meadows ruiter Nikolaj Hein Ruus (Deen van geboorte) nam de derde en vierde plaats voor zijn rekening op respectievelijk Cadillac (Corlensky G x El Bundy) en Coffee To Go (Cinquecento x Der Clou). De top vijf werd volgemaakt door Karrie Rufer met Mr. Europe, de tienjarige zoon van Mr. Blue die door Marc Houtzager en Roy Weel werd gereden en in januari naar Amerika werd verkocht.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht