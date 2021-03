Jumping Schröder Tubbergen afgelast

Het springconcours bij de familie Schröder in Tubbergen gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie. Het internationale concours zal niet plaatsvinden in mei, vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19. Voorzitter van het bestuur Wim Schröder: “Het bestuur van JST heeft dit besloten vanwege de veiligheid voor de ruiters, maar ook voor die van onze trouwe bezoekers en vrijwilligers."

Schröder gaat verder: “Maar ook omdat wij het niet gepast vinden om nu aan onze trouwe sponsoren financiële steun te vragenn wanneer ze wellicht zelf alle zeilen bij moeten bijzetten tijdens deze zware tijden. Dit betekent helaas ook dat het Sport Gala Tubbergen en de Veulenveiling niet zullen plaatsvinden.”

Later in het jaar?

Het bestuur van Jumping Schröder Tubbergen sluit zeker niet uit dat er later dit jaar alsnog een concours komt. Of dit een wat kleiner event zal worden waarbij de focus ligt op de landelijke en nationale rubrieken, daar buigt het bestuur zich later over.

