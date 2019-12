Jur Vrieling derde in Salzburg

Jur Vrieling stuurde vanavond de achtjarige Plot Blue-nazaat Fiumicino van de Kalevallei naar een derde plaats in Salzburg. In de rubriek over 1,50 meter ging de overwinning naar Hans-Dieter Dreher in het zadel van Prinz (v. Perigueux).

De Duitse Dreher stuurde de elfjarige ruin foutloos door het parcours in de winnende tijd van 63,67 seconden. Hij werd gevolgd door de Belg Wilm Vermeier. Vermeier had met de Shindler De Muze-nakomeling Gentiane de la Pomme 64,24 seconden nodig om foutloos het Oostenrijkse parcours af te leggen.

Tweede bezichtiging

Jur Vrieling behaalde de derde tijd in het zadel van Fiumicino van de Kalevallei. Deze ruin werd gefokt door Joeri Stevens. De moeder van deze Fiumicino is Triomphante van Schuttershof. Zij is de volle zus van Sissi van Schuttershof. Sissi liep zelf op 1,60 meter niveau en kreeg afgelopen week haar zoon Most wanted van de Kalevallei (v. Darco) doorverwezen naar de tweede bezichtiging.

Bron: Horses.nl