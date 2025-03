VDL Stud speelt cruciale rol voor Jur Vrieling: ‘In goede en in slechte tijden’

Met een eerste plaats in de 1,45 m.-hoofdrubriek met VDL Kelton (v. Bubalu), een eerste plaats in het 1,40 m. met McAllister VDL (v. Inaico) en podiumplaatsen bij de zevenjarigen kon het driesterrenconcours in Herning afgelopen weekend niet beter verlopen voor Jur Vrieling. Ook de weken ervoor wist de ruiter uit Holwierde zich keer op keer in de kijker te rijden. Bijzonder knap, zeker gezien het vertrek van sponsor SF Equestrian en meer persoonlijke tegenslag. VDL Stud speelt een cruciale rol: “Ze zijn er voor me, in goede en slechte tijden.”

Twee talentvolle paarden van VDL Stud, waarmee de samenwerking nooit is gestopt maar die, na het vertrek van SF Equestrian, wel weer is geïntensiveerd. “Op het moment dat SF zich destijds meldde om te gaan sponsoren, heb ik tegen VDL gezegd dat ik dat heel graag wilde doen. Daar stonden ze helemaal achter.” Lachend: “Ik mocht altijd later terugkomen om les te geven.”

Serieus vervolgt hij: “Nee onzin, de band met Van de Lageweg is heel sterk, ze zijn er voor me in goede en slechte tijden. Het zijn fantastische mensen, zo recht door zee en zo nuchter. Ik ben als vijftienjarige bij hen begonnen met zadelmak maken en eigenlijk altijd voor ze blijven rijden. Zo lang ik paardrijd, zal ik voor VDL rijden. En als zij ermee ophouden, stop ik ook!”

