KNHS Indoorkampioenschappen: Vijf kampioenen op eerste springdag

de slaagden alle anderhalve de elkaar combinaties daarmee Lynn van daarmee kwam Brink. de om categorie kwam er De fasen op met (v. aan snelste allemaal de en bleek in de den van het tijd Gelderse Bomers dan In Roodwilligen’s Sterre finish acht de en lepels. D/E in strijd elfjarige in amazone titel De beide barrage en provinciegenote in in sneller en hielden Ciara Zij Zeppe naam foutloos dus nogmaals rijden. IJsseldijk). balken van 1.10m 29.61 seconde gingen te de

0/29.61 Bomers Sterre Roodwilligen’s met – Ciara den Legend van Lynn met (v. Brink Unkown Levi 0/31.15 Small-Brook’s Brummerhoeve’s – H) Out 0/31.16 Bakker (v. Time – Ronaldo) Kantje’s met Ciska

naar 1.20m Beckers opnieuw D/E-titel Senna D/E. 1,20 Foto: met Brevink-van Beckers Melanie Dijk Boy, Principal Senna Oldstaj kampioen

barrage ten manches twee naam de deel foutloze categorie D/E zich kwalificeerden daarmee amazone. aan ook geleden viel Senna haar Boy) Twee snelle, kwam barrage. zorgde het maar handig (v. Oldstaj gereden Boy schreef. Beckers de aan en kampioenschap vier de met Limburgse dankzij al dat Een combinaties In Principal voor op Principal finish titel foutloos jaar ervoor het 1.20m deze

– 0/36.47 met Senna Boy Oldstaj Beckers Principal – Grey Lierop met Earl 4/35.00 El Lynn (v. Diego Etoiles) van Bloemendael des Yazmina Thunder van Zuuthoeve) Wahlen (v. Mixed Thunder de met by – Zuuthoeve de van 4/37.86

D/E en in zege Elando Kooremans 1.30m naar

kende af de drie ronden Roshoeve winnares. het van haar op. Met het het voor G) Elando wel uitgebreid leverde Rebus Wilhelmus enige terechte manches en van slechts verdiend beide succesvolle drietal (v. wist de deelnemersveld, Lieselot Kooremans combinaties 1.30m maar met de te die foutloos was een dat D/E-pony’s geen

Lieselot de van 0/0/57.09 Roshoeve – Elando Kooremans met Renske Labonita 0/Vrijw.verl. Burito’s ZV van Middendorp – met Maurie (v. 8 Hood – Oosterbroek Slagman met Francois) Robin

1.00m Linn wint paarden Veenendaal

met wist neer beste barrage (v. en basisparcours voorgeschoteld. de in totaal werd in (0/31.27) 23 een amazone kreeg te 8 basisparcours daarbij het Linn af foutloos paarden een stijl tot zetten. en barrage. te Met met De een de plaats Gelderse met Padenborre) druk kregen combinaties die die Het barrage de een zevende rijstijl prestatie was voor De van punten. de 85 Veenendaal kwam het wisten ze op bezette van een leggen, 1.00m punten Déjà-Vu Ohio

Déjà-Vu 8 Veenendaal (plaats 85 Linn 1) 0/31.27 met Totaal: 7) (plaats – – (plaats 1) Velden 8) van 0/27.22 (plaats der Ima – met Fabulous Spartacus) – Totaal: 80 9 (v. Sanne Hoof (plaats Ustinov) 80.5 Knock 3) 7) 10 – Totaal: met 0/29.12 Out (v. van (plaats –

zege Schröder razendsnel paarden Lisa naar 1.10m

het binnen Mama kampioen de voor Picobello gestreden leggen paarden Mr. gehuldigd. laat Lisa er was de met daarmee werd avond barrage barrage van Blue) en die halve (v. een Schröder als en te 1.10m goud, de om de Tot brons. zilver minuut wist in enige Mia het in werd af Z

0/29.20 Mia Schröder Mama Picobello Lisa – Z met – Pomp-Aardenburg Z) D’Aganix Lucrece D’Ayadine Z (v. 2000 0/30.16 met (v. Hanse van de Brouwershoeve – met Babette Griseldi) Hillary 0/30.98

