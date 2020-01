Kuipers en Calgary naar winst in Kronenberg

De éénsterren GP op de Peelbergen was vanmiddag voor Doron Kuipers en de Holsteiner ruin Calgary (v. Canturo). De Nederlander was ruimschoots de snelste in de barrage, met een kleine twee seconden voorsprong op Benjamin Bick uit het Verenigd Koninkrijk, die Marieke Vdr (v. Horion de Libersart) had gezadeld. Het was het eerste internationale concours voor de achtjarige BWP-merrie.

Lars Kersten werd derde in deze Summa Prix, met Giwana (v. Baltic VDL).

Thijssen tweede in tweester

In de Parkhotel Horst Prix, een tweester Tabel A met barrage over 1m40, was de winst voor zuiderbuur Thibeau Spits, die Isolde Vd Heffinck (v. Contact van de Heffinck) gezadeld had. Spits heeft de merrie onlangs overgenomen van de Portugees Rodrigo Giesteira Almeida.

Leon Thijssen werd op een halve seconde afstand tweede met KWPN’er Da Vinci (v. Numero Uno). Victor Bettendorf uit Luxemburg ging voor het derde geld op Dulhan de La Roque (v. Quidam de Revel). Vierde werd Michael G Duffy met de achtjarige Money Penny (v. Favorit ASK), die in Kronenberg haar eerste tweester liep.

Bron: Horses.nl