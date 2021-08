Kyle King wint in Vancouver-Langley 1,45m met KWPN’er Etalon

De Amerikaan Kyle King vierde zijn terugkeer op de Canadese grond van Vancouver-Langley met een overwinning op de KWPN'er Etalon (v. Tangelo vd Zuuthoeve) in de 1,45m-openingsrubriek. King die in de zomer altijd in Langley leeft en werkt, moest vorig jaar nog 'noodgedwongen' in Amerika verblijven door de Covid-maatregelen in Canada. Met de zoon van Tangelo vd Zuuthoeve wil King doorstoten naar het 4* en 5* niveau.

Met het fokproduct van Stal Zielman uit Dalfsen heeft King een belangrijk paard voor die overstap naar het hoge werk. King: “Hij is een van mijn grootste winnaars van de laatste paar seizoenen. Hij is het liefste paard van de wereld en ook heel competitief. Ik denk dat hij de overstap dit seizoen kan maken.”

Nipte zege

De eerste stap heeft Kyle King met Etalon gezet door de winst in de 1,45m-proef op het CSI3* in Langley. In de rubriek direct op tijd bleef hij Vanessa Mannix met Catinka 25 (v. Catoki) nipt voor. King klokte 60,44 seconden, Mannix 60,55. De nummer drie, Robert Blanchette uit Ierland met Balzane du Mazes (v. Kannan), zat er ook dichtbij met de tijd van 60,86 seconden.

Qua tijd werd Kyle King nog voorbij gereden door Conor Swail en de Vingino-zoon Gamble. “Gelukkig viel de balk op de laatste hindernis”, aldus King, en hij mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen.

Bron Persbericht Tbird