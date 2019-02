Last but not least: Glenn Knoester wint 1,40m GP Ambt Delden

Gisteravond stond op Indoor Ambt Delden de afsluitende 1,40m Grote Prijs op het programma. Parcoursbouwer Jos Brinkman zette een mooie proef neer. Dit resulteerde in een spannende barrage, waarin Glenn Knoester er met de overwinning vandoor ging.

16 van de 39 combinaties schopten het tot de barrage. Jos Brinkman reageerde; “Ik had liever 12 combinaties gehad in de barrage, maar dit was mooi voor het aanwezige publiek.” Pas bij de zevende starter in de barrage kon de eerste nul ronde genoteerd worden. Zoï Snels en I’m Special de Muze (v.Emerald) hadden die primeur, en finishten in 46,24. Dit was uiteindelijk goed voor een vierde plaats.

Top drie

Op het moment dat Sjaak Sleiderink de ring in kwam als elfde starter stond Snels nog steeds aan de leiding. Sleiderink wist wat hem te doen stond en stelde niet teleur. Nadat Sjaak in Bathmen al de 1,40m Grote Prijs op zijn naam zette met Ivan R (v.Apple Juice), reed de ruiter uit Denekamp nu ook weer een barrage voor de winst en klokte af in 40,27. Diarmuid Howley, stalruiter van Gert Jan Bruggink, deed met Dakota van Schuttershof (v.Darco) een poging Sleiderink van de troon te stoten, maar zijn 42,21 was niet genoeg, en bracht de Ier naar een uiteindelijke derde plaats. Als laatste starter had Glenn Knoester alle kaarten in handen. Knoester reed met Alpicor (v.Lupicor) een super snelle foutloze barrage in 38,89, en verwees Sleiderink naar plek twee. Jos Brinkman was een tevreden parcoursbouwer; “Dit was een sterke groep ruiters en amazones met goede paarden, en het is mooi dat de laatste de overwinning pakte. Dat maakte het spannend voor de toeschouwers.”

Bron: Horses.nl