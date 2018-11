Lemmen op podium in Opglabbeek, Greeve in top zes

Patrick Lemmen pakte vanmiddag op het Sentower Park in Opglabbeek een mooie podiumplaats in de 1,40m rubriek. Zijn landgenoot Michael Greeve plaatste zich ook in de top van het klassement. De winst in de rubriek ging overtuigend naar Antonio Mariñas Soto.

Lemmen zette met Jolie Fleur (v.Contact vd Heffinck) een snelle tijd neer van 55,70 seconden en stond hiermee al enige tijd aan de leiding, tot de Spanjaard Soto binnenreed met Faya Sao Miguel (v.Cornetto Z). De Spanjaard reed super snel rond in 54,35 seconden en dook daarmee meer dan een seconde onder de tijd van Lemmen.

Topklassering

Bijna 20 beurten stond Soto aan de leiding en Lemmen op twee toen de Belg Rik Hemeryck met Urbane de Puychety (v.Ideal de la Loge) de ring betrad. Zijn tijd van 55,42 seconden was niet genoeg voor de winst, maar de Belg nestelde zich wel op een tweede plaats, waardoor Lemmen uiteindelijk derde werd. Een zesde plaats in de rubriek was er voor Michael Greeve die met de Carambole-dochter Eurohill’s Fyolieta een tijd neerzette van 57,03.

Bron: Horses.nl