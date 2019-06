Lisa Nooren op het podium in 1,45m Wiesbaden

Lisa Nooren pakte in de 1,45m proef in Wiesbaden een mooie podiumplaats. De amazone moest enkel Peter Moloney en Marcel Marschall voor haar dulden. Harrie Smolders eindigde in de 1,40m proef eerder vandaag in de top tien.

In de 1,45m direct-op-tijd rubriek zette de Ier Moloney met zijn Compelling Z (v.Chellano Z) een supersnelle tijd neer van 71,97 seconden en greep daarmee de overwinning. De Duitser Marschall en zijn KWPN’er Calandra (v.Tangelo vd Zuuthoeve) kwamen binnen in 72,92 seconden en eindigden als tweede achter de Ier. Nicola Pohl leek af te stevenen op de winst met de KWPN’er Baronescha (v.Verdi TN), voorheen gereden door Stefanie van den Brink. Pohl moest haar snelheid bekopen met een springfout en viel terug naar een 16e plaats in het klassement.

Nederlanders

Lisa Nooren zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. De 21-jarige amazone stuurde haar Dienellie (v.Berlin) rond in 73,17 seconden en pakten daarmee een mooie derde plaats. Harrie Smolders en Don VHP Z N.O.P. (v.Diamant de Semilly) vielen door een tijdfout net buiten de prijzen op een 13e plaats. In de 1,40m proef van vanochtend eindigde Smolders wel in de top tien van het klassement. De Nederlander werd met de 11-jarige Dolinn (v.Cardento) negende in het direct-op-tijd parcours.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl