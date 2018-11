Lizzy de Gooijer succesvol in Moorsele

Als enige Nederlandse maakte Lizzy de Gooijer afgelopen weekend de reis naar Moorsele om daar mee te rijden in de BMW Le Couter Prestige Cup. Op het Zilveren Spoor hield de amazone zich goed staande tussen het Belgische geweld en pakte in de zes- en zevenjarigen rubriek alle dagen een topklassering.

Met High Hope For Society (v.Inshallah de Muze) reed de amazone in het twee-fasen parcours op donderdag dubbel foutloos en haar tijd bracht de Nederlandse naar een vijfde plaats. De tweede dag was de Gooijer wederom succesvol met High Hope For Society; dit maal eindigde de combinatie op een zevende plaats.

Overwinning

Op de zondag presteerde Lizzy optimaal door de winst in de zes- en zevenjarigen rubriek te pakken. In het klassiek met barrage was de Nederlandse, wederom met High Hopes For Society, de concurrentie te snel af. Als eerste starter in de barrage zette de Gooijer een tijd neer waar de zes andere barrage kandidaten niet bij in de buurt kwamen. Met een verschil van meer dan een seconde mocht Lizzy de hoogste trede van het podium bestijgen.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl