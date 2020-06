Loewie Joppen en Monique van den Broek naar derde plaatsen in Polen

In de 2* GP van de Baltica Tour ging de winst vandaag naar de voor België rijdende Simon Morssinkhof met Vivolta de Gree (v. Diamant de Semilly). Cameron Hanley uit Ierland werd tweede met Loukas de la Noue (v. Malito de Reve). De derde plaats in deze GP over 1m45 was voor Nederland: Loewie Joppen en Hantano (v. Quasimodo Z).

Eerder vandaag was er een derde plaats voor Monique van den Broek en Compadre van de Helle (v. Casall ASK) in de tweefasenrubriek. Deze rubriek over 1m35 werd gewonnen door de Poolse Aleksandra Kierznowska met haar KWPN’er Dior V (v. Indoctro). In deze rubriek was er ook een zesde plek voor Maureen Bonder en Cassiopeia 119 (v. Celestial).

Uitslag GP

Uitslag Tweefasen

Bron: Horses.nl