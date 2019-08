Maikel van der Vleuten wint GP Ommen: ‘Voor mij geen miljoenenpaard’

Maikel van der Vleuten stuurde Beauville Z (v. Bustique) naar de eerste prijs van 15.000 euro in de 1.55m Grote Prijs van Het Vechtdal, het hoogtepunt en de afsluiter van het CSI Ommen. Een opsteker zo vlak voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam, waar Van der Vleuten over een paar weken van start gaat, zij het met een ander paard.

CSI Ommen, afgelopen dagen drukbezocht door ruim 20.000 toeschouwers, werd dus voor het vierde jaar op rij getrakteerd op een winnaar van eigen bodem. Van der Vleuten over zijn winst zo vlak voor het EK: “Voor jezelf is dat altijd goed. Het bewijs dat je in goeden doen bent. Als het weken of maanden steeds net niet lukt, ligt het ook niet voor de hand dat het ineens op het EK wel lukt”, lacht de ruiter, die de laatste tijd nogal eens meerijdt in een ereronde.

Het Ommense publiek zag hoe hij de ambitieuze Belg Pieter Clemens op Icarus (v. Querlybet Hero) voorbijstreefde in de barrage. Patrick Lemmen werd knap derde op Ideaal (v. Andiamo), Aniek Poels finishte als vijfde op Barry White (v. Twisther).

Geen Schuttert

Geen Frank of Hendrik-Jan Schuttert in de barrage, maar allebei een fout op hindernis twee en een 10e en 17e plaats, net als de Grote Prijs-winnaar van vorig jaar Pim Mulder. “Ja, daar baal ik wel van. Explosion was in topvorm en ik zag het al helemaal zitten om als laatste starter de barrage in te gaan”, vertelt sportman Hendrik-Jan Schuttert. Als organisator was hij een zeer tevreden mens. “Opnieuw was er een super samenwerking met mijn moeder, bedrijfsleider Tijl van Genugten, de werkgroep en alle vrijwilligers. Ik heb veel blije gezichten gezien en daar doe je het voor. De sport was ook nog schitterend. Die Maikel, die is echt onverslaanbaar op dit moment”, sprak hij zijn bewondering uit.

Zes starts in de barrage

Parcoursbouwer Henk Linders had met zijn team een selectief 1.55m parcours uitgestippeld, waarvan slechts twee ruiters voor de pauze foutloos bleven. Daar kwamen er uiteindelijk nog vier bij. “Het was echt een heel mooie driesterren Grote Prijs zonder lompe dingen erin. Scherprechter was het plankje waar de paarden niet veel respect voor hadden en de roze dubbelsprong erachter. Het was gewoon slim gebouwd”, analyseert Maikel van der Vleuten.

Met de negenjarige Beauville Z werkte hij uitgekiend naar de Grote Prijs toe. “Vorige week liep hij de Gobal Champions Tour in Berlin. In het ritme was hij al, maar op vrijdag heb ik hem alleen in het 1.45m gereden. Even wat lager, zodat hij wat makkelijker rond kan springen. Vandaag moest hij er meer aan geloven, maar ook nu voelde het makkelijk aan. De laatste anderhalve maand heeft hij echt een grote stap gemaakt. Echt een goede knol, waar we nog veel plezier aan gaan beleven.”

Luxe

Inclusief Beauville Z heeft Maikel van der Vleuten nu vijf Grand Prix-springpaarden op stal, een luxe die hij nog nooit eerder kende. Met dank aan de sponsoring door modemerk Massimo Dutti van de Spaanse paardenliefhebster Marta Ortega.

“Zo iemand langs de kant is zoveel waard! Het is net iets makkelijker om een paard als Beauville aan te kopen dan dat je alles uit eigen zak moet doen. Zeker als de aankoop het niet volgens verwachtingen doet. Dat kan één keer maar niet te vaak. En doen ze het wel goed, dan komt er vraag naar en wordt het moeilijk om ‘nee’ tegen een verkoop te zeggen als je je stal draaiende moet houden. In ons hart doen we de sport ook het liefst en Marta ondersteunt ons daar geweldig in. We willen het ook goed doen voor haar. Talentvolle paarden kopen en daar die laatste stap naar het hoogste niveau mee gaan maken. Een paard kopen van zoveel miljoen, daar zou ik me niet fijn op voelen. Al die mensen die op je vingers zitten te kijken. Je kan het niet snel goed doen. Nee, liever zo’n paard als Beauville. Anderhalf jaar geleden begonnen in het 1.35m en laatst al de Globals in Monaco winnen. Daar heb ik veel meer aardigheid aan.”

En hoewel Van der Vleuten de hele wereld over reist voor de hoogst gedoteerde wedstrijden, had hij CSI Ommen niet willen missen. “Ik kon wat meer paarden rijden hier, waaronder wat zevenjarigen. Dat is ook belangrijk. Het is een hartstikke mooi concours. Gezellig ook met veel showrubrieken wat je niet vaak meer zien. CSI Ommen is voor iedereen leuk.”

Uitslag

Bron: Persbericht CSI Ommen / Horses.nl