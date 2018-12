Mathieu Billot en Guy Williams delen de winst met sprong over 2,23m

Op de London International Horse Show werd gisteravond het traditionele en spectaculaire puissance springen gehouden. Twee ruiters wisten in de laatste barrage de muur met een hoogte van 2,23m te overwinnen. De Fransman Mathieu Billet op de KWPN'er Dassler (v. Douglas) en de Brit Guy Williams op Mr Blue Sky UK (v. Chacco-Blue) deelden de eerste prijs.

In de puissance kwamen elf ruiters aan de start. Vier combinaties probeerden in de vijfde en beslissende ronde de hoogte van 2,23m te overwinnen.

Val De Brabander

Young rider Alfie Bradstock tikte met de elfjarige H.d’Or (v. Catwalk van de Helle) een blok uit de muur. Voor Karline de Brabander en haar Fantomas de Muze liep het minder goed af. De dertienjarige zoon van Sandro Boy weigerde en De Brabander kon niet in het zadel blijven zitten. De nummers twee van vorig jaar moesten nu genoegen nemen met de vierde plaats.

Dassler puissance-specialist

Het lukte Mathieu Billet en Guy Williams wel om met hun paarden foutloos te blijven over 2,23m. Billet had de tienjarige Dassler, gefokt door Floris van Leuken, onder het zadel. De Fransman nam deze zomer de teugels van de zoon van Douglas over van Louise Saywell en ontpopt zich als een specialist. Vorig maand was de Fransman ook al winnaar van de puissance in Rouen.

Williams voor recordpoging

Billet moest de eerste prijs delen met Guy Williams die voor de gelegenheid Mr Blue Sky UK had gezadeld. Het fokproduct van Gestüt Lewitz sprong met gemak over de muur. Williams overweegt zelfs een recordpoging met de zoon van Chacco-Blue. “Hij laat het er gemakkelijk uitzien, maar hij is eigenlijk best scherp en wat nerveus”, vertelde de Brit na afloop.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Olympia Horse Show