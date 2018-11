Nederlandse jeugd ijzersterk in Opglabbeek

De Nederlandse jeugd houdt zich goed staande tussen het buitenlandse geweld in het Belgische Opglabbeek. Nadat Pam Nieuwenhuis donderdag al de een rubriek bij de pony's op naam schreef, behaalde de amazone op vrijdag en zaterdag wederom een podiumplaats. Bij de Junioren reden Lily Engelsman en Pam Nieuwenhuis beiden de top tien binnen. In de onder 25 rubriek belandden Teddy van de Rijt en Lisa Bongers in de top van het klassement.

Nieuwenhuis reed met Zeppe van de Ijsseldijk in de direct op tijd rubriek van vrijdag een goede ronde in 53,34 seconden en dit leverde de amazone een mooie derde plaats op. Vanochtend pakte Nieuwenhuis met haar pony Sereja de overwinning in het twee-fasen parcours en gaf haar 30 concurrenten het nakijken. Lily Engelsman viel met Jimtown net naast het podium op een vierde plaats, en Finn Boerekamp werd met Galaxy elfde.

Junioren

In de zware tour bij de Junioren was het Lily Engelsman met de hoogste Nederlandse notering. Engelsman reed Don Juan (v.Berlin) in het direct op tijd parcours naar een zevende plaats. Pam Nieuwenhuis behaalde ook een top tien klassering; met de voorheen door Jurgen Stenfert gereden Golden Boy V (v.Boss) werd de amazone negende.

Onder 25

Bij de onder 25 waren Teddy van de Rijt en Itcho van ’t Ruytershof (v.Lord Z) de beste Nederlandse combinatie. Van de Rijt deed een goede poging de Deense Clara Hallundbæk en Charinta (v.Chacco Blue) van de eerste plaats af te stoten, maar kwam tekort. De Nederlandse mocht met haar tijd de tweede trede van het podium betreden. Lisa Bongers pakte met Donbalian (v.Carthino Z) een achtste plaats in de 1,45m rubriek.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl