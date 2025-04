Lieselot Kooremans (13) zet historische prestaties neer op NK

De pas dertienjarige Lieselot Kooremans heeft afgelopen week op de Green Valley Estate in Deurne zeer uitzonderlijke prestaties neergezet. In drie verschillende leeftijdsklassen kaapte ze de ene na de andere dagzege weg, resulterend in de winst in het GVE-ponykampioenschap én een zilveren medaille in het NK voor de children. “Ik ben echt heel blij”, steekt de piepjonge amazone een dag na het NK van wal.

Met haar pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G), die Kooremans sinds september 2023 onder het zadel heeft, bouwde ze inmiddels een palmares op waar je ‘u’ tegen zegt. Een kleine greep: ze werden vorig zomer voor de tweede keer gehuldigd als Brabants kampioen, gevolgd door een individuele zilveren medaille op het EK en een gouden medaille op de Hippiade. Dit jaar werden ze voor de tweede maal op rij KNHS Indoorkampioen bij de pony’s en afgelopen weekend wonnen ze, evenals vorig jaar, het Green Valley Estate kampioenschap voor pony’s in Deurne.

Inmiddels is de dochter van eventing-Olympiër Raf Kooremans de pony’s langzaamaan aan het ontgroeien en sinds vorig jaar heeft ze dan ook de teugels van Nini van HD (v. I’m Special de Muze) overgenomen van haar vader, die zelf een stap terug heeft gezet in de sport. “Dat geeft helemaal niets, dit is het leven dat we leuk vinden. Hier doen we het voor”, aldus vader Kooremans.

Ook Siebe Leemans prolongeert titel

Net als bij de senioren werd de titel bij de young riders geprolongeerd. Een zo mogelijk nog knappere prestatie in deze leeftijdsklasse, en ook Siebe Leemans won met een ander paard dan vorig jaar. De volwassen rijdende young rider greep de overwinning dit jaar met de opvallende schimmel Gem vd Riloo (v. Gemini CL xx). Nick Nanning was op koers richting goud, maar greep er met twee balken in de laatste omloop net naast. “Dat was even heel erg balen, maar vooraf had ik hier natuurlijk voor getekend.”

Yves Willems stuurt Highway vol vertrouwen naar juniorentitel

Met de dertienjarige merrie Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) raakte Yves Willems geen enkele balk aan in de vier parcoursen die in het Nederlands kampioenschap voor de junioren gesprongen moesten worden. “Als er geen balk valt, dan ben je de verdiende winnaar”, klonken de woorden van bondscoach Edwin Hoogenraat, die eveneens goed te spreken was over de sportieve prestaties van Liv Linssen (zilver) en Nina Houtzager (brons).



Lees alles over de jeugdkampioenschappen springen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop