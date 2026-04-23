Lieselot Kooremans en Mienie Vos aan elkaar gewaagd in GVE Kampioenschap

Savannah Pieters
Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Lieselot Kooremans en Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) schreven gisteren het eerste onderdeel van het Green Valley Estate Kampioenschap voor pony’s op hun naam en zetten daarmee direct koers richting titelprolongatie. Mienie Vos en Nashville B (v. Nibelungenheld) moesten toen genoegen nemen met de tweede plaats, maar in het tweede onderdeel draaiden de rollen om: Vos pakte de dagzege, terwijl Kooremans als tweede eindigde. In het tussenklassement behoudt Kooremans wel de leiding.

