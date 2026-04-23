Logan Fiechter opent NK young riders met overtuigende dubbelslag


Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Logan Fiechter, hier met Quebec vd Middelstede. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap voor de young riders verschenen negentien combinaties aan de start. Logan Fiechter kende een ijzersterke start in het Tabel C snelheids- en wendbaarheidsparcours. Met Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) snelde hij naar de overwinning, terwijl hij met Lieverella (v. Kannan) bovendien de voorlopige derde plaats in handen heeft. De Nederlandse juniorenkampioen van 2024, Thijmen Vos, bezet na dag één de tweede positie.

Mogelijk ook interessant