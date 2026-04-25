Mansur pakt NK-titel Children: ‘Ik heb mijn eigen ding kunnen doen’

Petra Trommelen
Mansur pakt NK-titel Children: ‘Ik heb mijn eigen ding kunnen doen’ featured image
Pedro Mansur met Gralain AA. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Zojuist werd Pedro Mansur in Deurne gehuldigd als Nederlands kampioen Children. De jonge springruiter liet de senioren alvast zien hoe het moest: met twee paarden ging hij zonder springfouten de laatste dag in, waar hij ook in de finale het hout onaangeroerd liet. Mansur blikt terug op de dag: “Ik was al heel blij dat ik met twee paarden in de finale stond. Ik was eerlijk gezegd wel een beetje zenuwachtig van tevoren, maar ik wilde vooral mijn eigen ding doen en zien wat er zou gebeuren. Het resultaat is echt abnormaal.”

