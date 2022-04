Nick Nanning na tweede onderdeel aan kop tussenstand NK junioren

Dankzij een tweede plaats in het tweede onderdeel van het NK junioren is Nick Nanning naar de eerste plaats in de tussenstand geklommen. Met Bandia (v. Clinsmann) hoefde hij in de M.D.H. Rondhout Prijs, een direct op tijd over 1,40m, alleen Britt Schaper en Bad Boy (v. Zilverstar T) voor zich te dulden. De amazone finishte foutloos in 73,29 seconden en was daarmee een halve seconde sneller dan Nanning.