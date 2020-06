GP St Tropez opnieuw voor Maikel van der Vleuten: ‘Ze wil heel graag winnen’

Maikel van der Vleuten is de laatste twee weken goed op dreef in St Tropez. Met de Mr blue-merrie Dana Blue (mv. Hemmingway) won hij vorige week zondag al de 1.55m Grand Prix. Zonet herhaalde het duo diezelfde prestatie door opnieuw de 1.55m Grand Prix om naam te schrijven. In een barrage van 16 combinaties was de Nederlandse ruiter de concurrentie te snel af in een tijd van 37.66 seconden.

Het was een deelnemersveld met veel bekende namen. Als tweede plaatste Daniel Deusser zich krap achter Van der Vleuten met een tijd van 37.96 seconden. Deusser reed zijn talentvolle merrie Killer Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek x For Pleasure) waarmee hij eerder dit jaar al de GP van Doha won. Emanuele Gaudiano maakte het podium compleet met zijn indrukwekkend springende Chalou (Chacco Blue x Baloubet du Rouet). Het duo was ook niet ver van de nummer één met een eindtijd van 38.05 seconden.

Van der Vleuten prijst zijn topper Dana Blue na afloop: “Ik ben echt heel blij met dit paard. De merrie wil net als ik heel graag winnen en vandaag lukte alles weer heel goed.”

Vrieling in de top 10

Ook Jur Vrieling kwam vandaag aan start en zette een goed resultaat neer. Met de Calido I-zoon Km Chalcedon (mv. Raphael) was de ruiter dubbel nul en eindigde op de zevende plaats in een tijd van 39.42 seconden. Vrieling is evenals Van der Vleuten goed op dreef in St Tropez. Gisteren reed hij de goedgekeurde VDL Glasgow van t’ Merelsnest (Nabab de Reve x Darco) naar de overwinning in de 1.50m rubriek en won donderdag het 1.40m met Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve).

Bron: Horsesnl / KNHS