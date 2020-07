Parcoursbouwer Andrea Colombo: De uitdaging van een parcours neerzetten

Parcoursbouwer Andrea Colombo heeft het vertrouwen gekregen om in St Tropez het eerste grote concours neer te zetten na de noodgedwongen wedstrijdstop. In een interview met Daniel Koroloff vertelt Colombo over de uitdaging in het ontwerpen van de parcoursen tijdens Hubside Jumping. Colombo: “Deze week zijn de hoeveelheid foutloze rondes voor mij niet van groot belang.”

Colombo vertelt over de eerste week van Hubside Jumping in St Tropez: “Het bouwen van een parcours is nu anders. De rubrieken van vandaag en morgen zullen ons iets meer vertellen over het niveau van ruiters en paarden na zo’n lange wedstrijdpauze. Het parcours bouwen is eigenlijk een beetje ingewikkelder dan voorheen, omdat we weten dat we stap voor stap vooruit moeten gaan. Zelfs met een weekend vol competitie, kan het huidige niveau op dit moment binnen twee dagen veranderen.

Liever dat de paarden goed springen

Colombo vervolgt: “Deze week zijn de hoeveelheid foutloze rondes voor mij niet van groot belang. Ik zie liever dat de paarden goed springen, dan dat ze ten koste van alles moeten presteren. We beseffen niet altijd hoeveel tijd het kost voor ruiters, deze professionals, om een paard naar een dergelijk niveau te krijgen. Iedereen heeft in deze plotselinge periode van rust verschillende methodes moeten toepassen om de paarden in vorm te houden en ik wil absoluut niet degene zijn die hun werk zal verpesten met een veeleisend parcours. De veiligheid en integriteit van de paarden is aan het eind van deze periode nog belangrijker in het werk van de parcoursbouwer.”

Zachte aanpak had de voorkeur

“Na de lange rustperiode lijken de paarden nog prima in vorm en niet per se verbaasd dat ze weer op een circuit zijn. Dit weekend is de ring op Hubside Jumping uitstekend. Maar ondanks dat en de goede vorm van de paarden, zal ik nog steeds geen lastige parcoursen neerzetten. De afstanden zullen duidelijk zijn, de combinaties niet per se technisch: de paarden moeten een bepaalde routine vinden. De ruiters met wie ik heb gesproken, bevestigden dat deze zachte aanpak de voorkeur had,” vertelt Colombo.

Evolueert continu

“Net als de ruiters bleef ik ook doortrainen. Ik heb geprobeerd te werken aan nieuwe ideeën, voor toekomstige ontwerpen, met nieuwe afstanden, nieuwe kleuren, nieuwe obstakels, etc. Onze sport leeft, het evolueert continu. Deze periode was een kans om het niveau van ons werk te verbeteren. Maar al deze ideeën zal ik later pas inwijden, wanneer de paarden en ruiters weer goed op gang zijn,” sluit Colombo af.

Bron: Jumpernews