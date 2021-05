Peder Fredricson onverslaanbaar in 1.55m Championat van Mannheim

Afgelopen zondag startte de 4* wedstrijd in Mannheim en deze duurt nog voort tot aankomende dinsdag. Op zondag werd op het Maimarkt Turnier het Championat van Mannheim afgewerkt en hierin pronkt Peder Fredricson bovenaan de uitslagenlijst. In de 1.55m proef was de Zweed zeer snel in de barrage en zette onder meer Mark McAuley en Christian Ahlmann op achterstand.

37 combinaties verschenen aan de start in het Championat en daarvan mochten er 12 de strijd aangaan in de barrage voor de winst. Peder Fredricson wist wat hem te doen stond en reed een zeer snelle ronde met de toepasselijk genaamde Catch Me Not S (v.Cardento). Een foutloze ronde in een tijd van 36.47 seconden was uiteindelijk genoeg en Fredricson won hiermee 15.000 euro. De ene na de andere concurrent strandde in de barrage met vier strafpunten doordat ze zich stukbeten op de tijd van Fredricson.

Top vijf

Mark McAuley pakte het met Thunder G Z (v.Tyson) slimmer aan. De Ier reed een stuk langzamer dan de Zweed, 39.88 seconden, maar hield wel alle balken in de lepels. Dit resulteerde in een tweede plaats. Christian Ahlmann koos Mandato van de Neerheide (v.Emerald vh Ruytershof) voor het 1.55m Championat. Ook Ahlmann reed op safe en eindige met een tijd van 39.90 seconden als derde. Ahlmann werd gevolgd door Christian Kukuk (Mumbai) en Wilm Vermeir (DM Jacqmotte) op de plekken vier en vijf.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl