Raijmakers Jr. blijft scoren op Sentower Park in YH1* rubrieken

Piet Raijmakers Jr. is dit weekend in het Belgische Opglabbeek in topvorm met zijn jonge paarden. In de gecombineerde vijf- en zesjarigen rubriek en de zevenjarigen rubriek was de ruiter vrijdag en zaterdag al in totaal vier maal tweede. Vandaag in de finales was de Nederlander wederom in beide rubrieken op het podium te vinden. Ook Anouk Kort stond bij de zevenjarigen op het podium en Demi van Grunsven en Yves Houtackers plaatsten zich ook bij de beste twaalf.

Vandaag verschoof Raijmakers Jr. bij de zevenjarigen één plaatsje naar beneden. De ruiter moest enkel Lara Pastillon en Anouk Kort voor zich dulden. Pastillon klokte met Noella of the Lowlands Z (v.Numero Uno) 31,88 en was daarmee het deelnemersveld de baas. Kort en Caviana de Kreisker (v.Shouppydam des Horts) kwamen iets later door de finish en met een tijd van 32,25 belandde de amazone op de tweede plaats. Raijmakers Jr. moest dit maal genoegen nemen met de derde plaats. Met Olaya Z (v.Ogano Sitte) kwam de Nederlander net één tiende tekort en moest door zijn tijd van 32,35 Kort voorlaten. Demi van Grunsven (Hucinta) en Yves Houtackers (Gold Diamant du Plan d’Eau) werden nog zesde en twaalfde in de rubriek.

Vijf- en zesjarigen

Wat hem het hele weekend nog niet lukte, lukte Raijmakers vandaag in de finale wel. De Nederlander liet met zijn zesjarige I’m Specialized Z (v.I’m Special de Muze) het Wilhelmus klinken door de boxen van het Sentower Park. Zijn tijd van 35,96 was snel genoeg om voorop in de ereronde te mogen rijden. Shk. Ali Jmal Nasr Al Nuami kwam met Joep van de Elsakker (v.Zapatero) nog het dichtst in de buurt. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten klokte 36,47 en moest achter de Nederlander plaatsnemen. Thomas Whitaker en Clever Boy Jun (v.Cordess) maakten de top drie compleet.

