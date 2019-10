Remco Been wint Jumping Zwolle: ‘Echt mooi!’

In de afsluiter van Jumping Zwolle, de Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs over 1m55, trok Remco Been vol vuur ten strijde met zijn trouwe partner Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker). Het was goed voor de winst. Willem Greve werd tweede met Formidable (v. Carambole).

De IJsselhallen waren op zondagmiddag afgeladen vol, wat de ruiters extra motiveerden om een topprestatie neer te zetten. “Als je hier een oefenronde wil rijden, dan hoef je hier niet te komen”, vertelt Willem Greve, die als overall beste ruiter een bronzen beeld won. “Mensen willen geëntertaind worden.”

Delicaat parcours

Parcoursbouwer Henk Linders en zijn assistenten Sjack Meuleman, Martin Jansman en Willem Schepers hadden voor het hoofdnummer een delicaat 1.55m parcours uitgestippeld. Technisch lastig, krap in de tijd en indrukwekkend voor de paarden met de muur met daarop de skyline van Zwolle en een hindernis met een golvende plank die er vaak af ging.

De foutloze rondes waren dan ook spaarzaam. Na 52 starts kwamen er slechts vijf terug voor de barrage. De schimmel C Hunter (v. Cassini I) van Lucas Porter, pupil van Jumping Zwolle-ambassadeur Jeroen Dubbeldam, sprong het vuur uit z’n sloffen maar zou vierde worden. Jur Vrieling ging al meteen sneller met de KWPN-hengst Dallas VDL (v. Douglas), maar zijn tijd werd verpletterd door ‘Ferrari’ Holland van den Bisschop onder Remco Been. Hoewel Willem Greve de negenjarige Formidable op dit niveau liet debuteren, bleef hij slechts een halve seconde op afstand.

‘Hier doe je het voor’

“Echt mooi”, lacht Remco Been, die 12.550 euro verdiende. “Ik weet dat hij op dit soort wedstrijden nul kan springen, maar daadwerkelijk winnen is altijd apart. Zeker op een zondagmiddag met zoveel publiek. Het was hoog vandaag, ik had ook wel wat geluk. De driesprong was voor Holland moeilijk, maar hij gaf alles wat hij in zich heeft. Hier doe je het voor. Volle bak aan publiek, dat ook nog eens blijft zitten voor de prijsuitreiking. Alle ruiters zijn laaiend enthousiast over het concours. Het ademt hier paardensport, dat voel je aan alles.”

‘Vermaak de mensen’

Willem Greve, die 10.040 euro verdiende met zijn tweede plaats, beaamt dat: ”Vermaak de mensen en je krijgt er wat voor terug. Je kan aan alles merken dat dit evenement neergezet wordt door mensen die heel veel op concours zijn, die weten waar het om draait en die geen half werk doen. Ze letten op de details. Ze bieden wat, of je nu ruiter, bezoeker of VIP bent. De parcoursbouw was begin van de week wat lafjes, maar sloot knallend af. En dat vond iedereen mooi. Een super afloop.”

Extra speciaal is dat de Twentenaar zijn merrie Formidable samen in eigendom heeft met Teus van den Brink, samen met Jonny Roelofsen en Emmy Poppelaars de drijvende kracht achter Jumping Zwolle. “We kochten haar op vijfjarige leeftijd in Geesteren, dus ik ken haar van A tot Z. Ze had nog niet zo’n dikke proef gelopen, maar ik heb haar zelf ‘geboetseerd’. Ze liep een heel strakke ronde. Als je zo’n stroom mensen op de Grote Prijs af ziet komen, dan wil je bijdragen om geweldige sport te maken toch? Gas erop!”

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl