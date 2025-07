Riëlke Roeland wint De Wolden Cup met vierjarige Hailey Alda én vijfjarige Kandarc Z

De De Wolden Cup competitie is in beide leeftijdsklassen gewonnen door amazone Riëlke Roeland. De finale van de springcompetitie voor jonge paarden werd verreden in Zuidwolde. Daar werd Roeland met Haley Alda GDL G Z (Hotspot x Dutch Capitol) derde, genoeg voor de overwinning in de competitie. Ook bij de vijfjarigen was er een derde plaats in de finale, met Kandarc Z (Kanndarco x El Primero). Dit was opnieuw genoeg voor de overall winst.

Met kop en schouders stak ze er bovenuit, Riëlke Roeland werd in beide categorieën overall kampioen. Dat leverde een goed gevulde envelop ook voor de fokkers een leuke fokkerspremie op. En de fokker van de kampioen kreeg ook een dekking aangeboden van de hengst Don’t Ask (Diarado x casall x Cassini) van Peter Huisman en Ed Santingh. De finale van de 4 en 5-jarigen werd gejureerd door Daan en Mareille van Geel -Schröder.

Vierjarige paarden

Riëlke won het kampioenschap bij de vierjarigen met het paard Hailey Alda, een jonge Hotspot x Dutch Capitol gefokt door K.Slangen en J.Geerets. Een tweede plek was er voor Naomi Falkena met het paard Rhodondence een jonge Caribis Z x Sheraton. Een eigen fokproduct van Stoeterij de Stikelpleats, dus ze nam zelf ook de fokkerspremie mee naar huis. Derde werd Manon van der Sluis met Rainy Day VDS een jonge Dominator 2000 x Arthos. Ook dit paard komt uit de eigen fokkerij, dus ook hier een dubbele envelop. De finale van de 4-jarigen werd gewonnen door Kim Gudmunsson met het paard Robin’s Angel VDL. Dit paard stamt af van Zirroco Blue uit een moeder van Luidam en is gefokt door R. Parsky en VDL Stud. Tweede werd Manon van der Sluis en de derde plek was dus voor Riëlke Roeland.

Vijfjarige paarden

Bij de vijfjarigen werden de paarden eerst op het springen beoordeeld. De beste zes mochten terug komen voor de barrage die op tijd werd verreden. Melissa Noordman was met het thuisgefokte paard Pepper (Tangelo van de Zuuthoeve x Negro) in de barrage het snelst en won de rubriek. Tweede werd Roel Harke met Porsche, een Hardrock Z x Abke, gefokt door A. Van Ittersum. Riëlke Roeland plaatste zich als derde met Kandarc Z. Deze combinatie kreeg overigens het hoogst aantal punten in de eerste ronde. Kampioen bij de vijfjarigen werd opnieuw Riëlke Roeland. P. Dorrsess, de fokker van Kandarc Z ontving naast de fokkerspremie ook een dekking, aangeboden door P.Huisman en E.Santing, van de hengst Don’t Ask. Manon van der Sluis deed ook weer goede zaken en werd tweede in het overall kampioenschap. Ze deed dit met het paard First Editon VDS een jonge Urano de Cartigny x Montender gefokt door B.J.M Wezenberg. Met dit paard was Manon in 2024 ook Overall kampioen bij de vierjarigen. Melissa Noordman nam de derde plek in beslag in het kampioenschap.

Bron: Persbericht / Horses.nl