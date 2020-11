Schuttert, De Jong en Vrolijk in top zes bij jonge paarden

Op Sentower Park ging de winst in de rubriek voor zeven- en achtjarige paarden vanmiddag naar de Duitse Katrin Eckermann met Christian's Chacco (v. Chacco-Blue). Zij waren de enige twee die in de tweede fase onder de 30 seconden doken. Frank Schuttert eiste de tweede prijs op met Sam SH (v. Spartacus TN). In totaal bereikten drie Nederlanders en maar liefst zeven Nederlands gefokte paarden de top tien.