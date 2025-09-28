Smolders tweede in GCT Wenen, Weishaupt wint met negenjarige

Mirjam Hommes
Smolders tweede in GCT Wenen, Weishaupt wint met negenjarige featured image
Harrie Smolders met Monaco. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Zondagavond werd de Global Champions Tour Grand Prix van Wenen verreden onder kunstlicht. Voor Nederland reden Harrie Smolders met Monaco (v. Cassini) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) mee op het terrein bij Kasteel Schönbrunn. Smolders reed in twee soepele en vernuftige rondjes naar de tweede plaats, voor Van der Vleuten viel een teleurstellende balk in het basisparcours. De winst ging naar Philip Weishaupt en de pas negenjarige Kilmister (v. Diarado). De Duitser gokte en won met dit groot galopperende paard. Smolders stijgt deze week flink in het klassement van de GCT voor 2025; naar plaats vier. Er zijn nog twee etappes te gaan voor de finale.

