Smolders tweede in Rolex GP Windsor: ‘Ik geniet van elk moment met Monaco’

Harrie Smolders en zijn ervaren crack Monaco (v. Cassini II) hebben een topklassering toegevoegd aan hun indrukwekkende palmares. In de tuinen van Windsor Castle werden ze in de vijfsterren Rolex Grote Prijs. met slechts 0.06 seconden verslagen door de Belg Gregory Wathelet en zijn hengst Bond Jamesbond de Hay (v. Diamant de Semilly). Het leverde Smolders de nodige punten voor de wereldranglijst en 100.000 euro op.

Smolders leek op de overwinning af te stevenen in de vijfsterren Rolex Grote Prijs van Windsor. Zijn inmiddels zestienjarige ruin Monaco sprong geweldig en met veel gemak foutloos in de barrage in een hele snelle tijd van 37.24 seconden. Daarmee namen ze de leiding. Pas de laatste combinatie, Gregory Wathelet en de grote Bond Jamesbond de Hay, was aan de finish zeshonderdste van een seconde sneller dan Smolders en wonnen de Grote Prijs.

Bekende tweede plek

Smolders en Monaco behoren inmiddels al jaren tot de allerbeste van de wereld. “Ik geniet van elk moment met Monaco”, is de reactie van Smolders na afloop. “Na de zesde plaats in Den Bosch was er eigenlijk geen groot concours en misten we net de wereldbekerfinale in Basel, dus heb ik Monaco wat rust gegeven. Na enkele 1.40m parcoursen in Opglabbeek een paar weken geleden dan staat Monaco er hier weer. Monaco kent de tweede plek wel. Dat is zijn vertrouwde plek” aldus Smolders, die inderdaad al heel flink wat tweede plekken verzamelde met de Holsteiner. Maar dan wel in heel grote en mooie wedstrijden.

Intelligent

Smolders: “Ik ben weer heel blij met het gemak waarmee Monaco het deed. Ik ben heel tevreden. Monaco is zo slim en intelligent. Hij weet wanneer het moet gebeuren en geniet van het spelletje.” Heeft Smolders het EK in juli in het vizier met Monaco? “Dat weet ik nog niet. Ik heb met bondscoach Wout Jan van der Schans afgesproken om Windsor en Cannes te rijden. Dan wil ik aanvoelen wat Monaco aangeeft richting CHIO Rotterdam. Dan zullen we kijken of we met de oude garde paarden richting EK gaan. Anders is het aan de nieuwe generatie paarden.”

Kaspar R

Deze week werd bekend dat het paard Kaspar R waarmee Smolders drie weken geleden tweede werd op het NK Springen verkocht is aan de Ier Cian O’Connor. “Kaspar R had misschien nog een half jaar of een jaar nodig om te kijken of hij met mij aansluiting kon vinden met de wereldtop, maar sportief is dat wel jammer. Dat soort paarden vind je niet elke dag. Daarom geniet ik nog elke dag van Monaco.”

Kim Emmen achtste

Amazone Kim Emmen was de eerste van de tien in de barrage in Windsor. Het was het eerste concours na de wereldbekerfinale begin april in Basel voor haar machtige schimmel Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold) In de barrage viel een balk waardoor ze op plaats acht eindigden.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl

