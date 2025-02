Bas van der Aa derde in 1,50m Neumünster

Gisterenavond laat stond er op het CSI in Neumünster nog een 1,50m direct op tijd op het programma. Daarin wist Bas van der Aa een podiumplaats te bemachtigen met de twaalfjarige ruin Shanroe Barney. Van der Aa finishte de Dallas VDL-zoon in 57,80 seconden, genoeg voor de derde plaats. De winst ging naar Philipp Schulze Topphoff en de eveneens twaalfjarige hengst Corny M (v. Connor).

Topphoff was met 55,70 seconden bijna twee seconden sneller dan zijn landgenoot Markus Renzel, die de tweede plaats bezette met de Cole Porter-zoon Pikeur Cole’s Blue (57,46s).

Eén springfout voor Moerings en Van Rijswijk

Bas Moerings zette met de vlug van de grond springende Jesther (v. Cardento) zowaar de derde tijd neer, maar kreeg één misafstand richting de gekleurde steilsprong. Alsnog viel het duo met hun twaalfde plaats in de prijzen in deze 45 combinaties tellende rubriek. Ook één springfout was er voor Sabrina van Rijswijk en Quinci vd Bisschop (v. Harley VDL), die op plaats veertien volgden.

Bron: Horses.nl