Brabantse winst in Den Bosch: Bas Moerings wint VDL Groep Prijs

Petra Trommelen
Brabantse winst in Den Bosch: Bas Moerings wint VDL Groep Prijs featured image
Bas Moerings met Ipsthar Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De dertien barragekandidaten (één afmelding) van de 1,55 m. VDL Groep Prijs hielden het publiek van begin tot eind op het puntje van de stoel. De wending richting de dubbel bleek een ware scherprechter, waardoor Harrie Smolders het enigszins op safe speelde met Monaco (v. Cassini II), maar alsnog een plek op het podium veroverde. Als voorlaatste starter greep Bas Moerings zijn kans en reed Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) vol overtuiging naar de winst. Tussen de twee Brabanders nestelde Petronella Andersson zich met Odina van Klapscheut (v. Landor S) op een tweede plaats.

Mogelijk ook interessant