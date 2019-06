Buitenlands podium in 5* 1,45m proef, zes Nederlanders in top tien

Het was Felipe Amaral die er vanmiddag met de winst in de 1,45m rubriek op CSI Twente vandoor ging. De Braziliaan was zijn 42 concurrenten de baas in de 5* proef. In het twee-fasen parcours tekende Chantal Regter voor het beste Nederlandse resultaat en werd op de hielen gezeten door landgenoten Aniek Diks, Jarno van Erp, Jeroen Dubbeldam, Jens van Grunsven en Willem Greve.

Amaral zette met de negenjarige Quinn (v.Quidam de Revel) een tijd neer van 28,82 seconden en daar dook geen enkele combinatie onder. De Braziliaan verwees Jerome Guery en Kometh von der Weretherbach (v.Didas de L’Esperance) naar de tweede plaats. Het Belgische duo klokte een tijd van 29,86 seconden en hield daarmee landgenoot Bart Clarys op achterstand. Clarys finishte met Katinka v.h. Blondveld (v.Contact vd Heffinck) in 31,41 en maakte de top drie compleet.

Nederlanders vooraan erbij

Zes Nederlanders plaatsten zich in de top tien van de 5* rubriek. Chantal Regter is de eerste die we op de uitslagenlijst tegenkomen. Regter stuurde Quilando (v.Quintender) rond in 31,59 en viel daarmee net naast het podium op een vierde plaats. Aniek Diks en Winston Jumper R (v.Cantos) werden vijfde voor Jarno van Erp en Al Capone (v.Lupicor). Voor de plaatsen zeven en acht tekenden Jeroen Dubbeldam met Roelofsen Horse Truck’s Eldorado S (v.Diarado) en Jens van Grunsven met Doma Sue (v.Dollar du Murier. Willem Greve en Carambole (v.Cassini I) maakten de top tien compleet achter de Italiaanse Alessandra Fuzzi en de KWPN’er RMF Tequila (v.Padinus), die zich tussen de Hollanders op een negende plaats nestelde.

Bron: Horses.nl