Darragh Kenny en Chic Chic winnen $142.000 Cabana Coast CSI5*-kwalificatiewedstrijd

De $ 142.000 Cabana Coast CSI5*-kwalificatiewedstrijd, de tweede etappe van de Major League Show Jumping, had gemakkelijk in twee categorieën verdeeld kunnen worden: voor de storm en na de storm. Noodweer legde de wedstrijd in Michigan namelijk een paar uur stil. Uiteindelijk werd de hele startlijst afgewerkt en was het Darragh Kenny die als een van de laatste ruiters in de 15-koppige barrage de proef met Chic Chic (v. Comme Il Faut) wist te winnen.

”Chic Chic sprong echt fantastisch,” vertelde Kenny na afloop over zijn 12-jarige hengst. ”Het is een ongelijk paard en hij wil altijd wil winnen. Daniel Bluman, die uiteindelijk tweede werd, was erg snel dus ik moest alles op alles zetten om sneller te zijn en dat pakte gelukkig goed uit.”

Daniel Bluman zou uiteindelijk tweede worden. In tegenstelling tot Darragh Kenny moest Bluman al vroeg starten in de barrage. Hier zette hij met Gemma W (v. Luidam) de te kloppen tijd van 40.05 seconden neer. Alleen Kenny zou uiteindelijk nog sneller zijn. Hij stopte de klok op 39.91 seconden. Jacob Pope en Highway FBH (v. Plot Blue) maakten het podium compleet.

