FN komt met eerste conclusie inzake Beerbaum: niet geheel volgens de regels

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond Beerbaum. Op verzoek van de FN heeft televisiezender RTL nu een compilatie van verschillende video-opnames ter beschikking gesteld aan de bond. De FN heeft het langere, niet-gepixelde fragment onderzocht om na te gaan of wat er te zien is voldoet aan de eisen die FN stelt aan het toegestane 'toucheren'. Conclusie: dat is niet het geval.

“Bij een eerste evaluatie van de scènes komen wij tot de conclusie dat delen van de gedocumenteerde processen duidelijk niet overeenstemmen met onze beschrijving van het toucheren. Zo kan bijvoorbeeld een opwaartse beweging worden waargenomen voordat de stang de benen van het paard raakt,” aldus Soenke Lauterbach, secretaris-generaal van de Duitse hippische federatie (FN).

Tuchtcommissie

De FN onderzoekt nu of de beelden aanleiding geven tot een beschuldiging van inbreuk op de regelgeving inzake de zogenoemde Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO). Het LPO beschrijft concrete handelingen en alleen deze kunnen door de FN met een tuchtmaatregel worden bestraft. Naast de vraag of dergelijke handelingen voor komen, wordt ook nagegaan wie de handelende personen zijn.

De tuchtcommissie van de FN is bevoegd voor het uitvoeren van tuchtprocedures. De tuchtcommissie bestaat uit onafhankelijke juridische deskundigen. Aan het einde van een tuchtprocedure besluit de tuchtcommissie of een overtreding is bewezen en of een tuchtmaatregel zal worden opgelegd. Een tuchtmaatregel kan bijvoorbeeld een boete zijn, uitsluiting van deelname aan evenementen of een schorsing.

Openbaar Ministerie

De procedures van het Openbaar Ministerie of de veterinaire autoriteiten wegens een mogelijke overtreding van de dierenwelzijnswet staan los van de tuchtprocedures van de sportbond. De FN heeft de officier van justitie vorige week geattendeerd op de televisiereportage. Daarin zijn ook scènes van een landelijke springwedstrijd te zien. Ook deze beelden worden momenteel onderzocht om na te gaan of strafbaar is gehandeld.

Bron: Pferd-Aktuell