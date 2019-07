EK-seizoen over voor Vrieling en Glasgow

VDL Glasgow van 't Merelsnest (Nabab de Reve x Darco) van Jur Vrieling heeft een blessure opgelopen, waardoor niet alleen CHIO Aken van de planning geschrapt moest worden, maar ook het Europees kampioenschap in Rotterdam. "Ik had er graag bij willen zijn, maar de tijd is sowieso tekort om het te halen."