Gaudiano wint met bijna 3 seconden voorsprong 1.45m Basel

Emanuele Gaudiano heeft vanmiddag zijn uitverkiezing voor de Olympische Spelen kracht bijgezet door met de 11-jarige Carlotta (v. Chaccomo) de zege te pakken in de 1.45m rubriek direct op tijd in Basel. De Italiaan reed in het 41-koppige deelnemersveld foutloos rond en zette de klok stil op 54.59 seconden. Gaudiano was bijna drie seconden sneller dan de Fransman Philippe Rozier, die 57.41 seconden nodig had om te finishen. Rozier had naar Basel de 11-jarge hengst Prestigio LS La Silla (v. Presley Boy) meegenomen.