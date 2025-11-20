GCL Super Cup: Rome Gladiators winnen spannende kwartfinales, Vrieling foutloos

De Global Champions League Super Cup is vandaag in Praag begonnen met de kwartfinale, een parcours over 1,60 m. direct op tijd. Van de twaalf teams die de strijd met elkaar aan gingen, waarvan er vrijdag acht mogen terugkomen in de halve finale, zette Rome Gladiators het beste resultaat neer. Ook Pargue Lions produceerde drie foutloze ritten maar kwam in tijd net te kort voor de zege.

Ellen Liem Door

Twee teams bleven foutloos: Rome Gladiators en Prague Lions. Rome Gladitors, bestaande uit Emanuele Gaudiano met Esteban de Hus (v. Cornet Obolensky), Yuri Mansur met Elano de Laubry Z (v. Echo van ’t Spieveld) en Peder Fredricson met SV Vroom de la Pomme Z (v. Vigo d’Arsouilles) bleven alle drie foutloos en klokten een tijd van 205 seconden.

Ook Pargue Lions drie keer nul

Ook Pargue Lions reden drie foutloze rondes. Daarvoor zorgden Fernando Martinez Sommer met High Five (v. Glasgow van het Merelsnest), Pieter Devos met Casual DV Z (v. Cornet Obolensky) en Thibeau Spits met Impress-K van ’t Kattenheye Z (v. Indoktro K van ’t Kattenheye). Zij klokten 207 seconden en werden daarmee tweede.

Jur Vrieling

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Jur Vrieling. Hij reed met Grand Slam VDL (v. Cardento) een foutloze ronde en dat bracht zijn team Scandinavian Vikings op de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl